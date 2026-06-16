В РПЦ предложили разработать конвенцию о защите семьи для стран ШОС и БРИКС

В январе Федор Лукьянов высказал мнение, что сроки проведения аборта необходимо сократить с 12-й до 9-й недели беременности. Он считает, что это будет способствовать повышению рождаемости и сократит число абортов на 30% за год. Господин Лукьянов предложил запретить проводить аборты в частных клиниках, так как в них «часто не соблюдают законодательство».