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В РПЦ предложили разработать конвенцию о защите семьи для стран ШОС и БРИКС

Русская православная церковь (РПЦ) предложила разработать и подписать рамочную конвенцию о защите семьи для стран БРИКС и ШОС. С такой инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов во время пресс-конференции.

Русская православная церковь (РПЦ) предложила разработать и подписать рамочную конвенцию о защите семьи для стран БРИКС и ШОС. С такой инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов во время пресс-конференции.

«Этот механизм, основанный на добровольной декларации, может в конце концов вырасти в конвенцию, более высокого уровня государственный документ, который, уверен, разделят по ценностным основаниям многие государства — члены и Шанхайской организации сотрудничества, и БРИКС», — отметил он.

Глава патриаршей комиссии подчеркнул, что будущая конвенция должна закрепить принципы, сформулированные в статьях 2 и 11 декларации: брак как добровольный союз мужчины и женщины, неизменяемость биологического пола, законодательный запрет пропаганды гендерных идеологий, приоритет кровной семьи, а также защита жизни ребенка с момента зачатия.

В январе Федор Лукьянов высказал мнение, что сроки проведения аборта необходимо сократить с 12-й до 9-й недели беременности. Он считает, что это будет способствовать повышению рождаемости и сократит число абортов на 30% за год. Господин Лукьянов предложил запретить проводить аборты в частных клиниках, так как в них «часто не соблюдают законодательство».

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