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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил деятельность команды

Главная команда снялась с участия в Единой лиге ВТБ из-за финансовой ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сообщил о приостановке деятельности главной команды и снятии с участия в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27.

«Текущая финансовая ситуация диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным», — говорится в заявлении в Telegram-канале клуба.

При этом отмечается, что молодежная команда «Нижнего Новгорода» продолжит выступление в молодежной Единой лиге ВТБ.

Напомним, в мае петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Радоньичем. До завершения сезона его обязанности возложили на Ростислава Вергуна.