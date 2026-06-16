Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил деятельность команды

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сообщил о приостановке деятельности главной команды и снятии с участия в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27.
«Текущая финансовая ситуация диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным», — говорится в заявлении в Telegram-канале клуба.
При этом отмечается, что молодежная команда «Нижнего Новгорода» продолжит выступление в молодежной Единой лиге ВТБ.
Напомним, в мае петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Радоньичем. До завершения сезона его обязанности возложили на Ростислава Вергуна.