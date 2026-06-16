Врач Лишин рассказал, почему обычный поцелуй может привести к раку желудка

При обнаружении бактерии у одного из членов семьи обследование и курс терапии рекомендовано пройти всем домочадцам. Врач подчеркнул, что даже хорошо вымытая в посудомоечной машине посуда не гарантирует полной безопасности, а использование одной кружки или плохо обработанных столовых приборов в кафе создает высокий риск заражения.