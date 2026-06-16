Врач Лишин рассказал, почему обычный поцелуй может привести к раку желудка

Бактерия хеликобактер пилори способна годами бессимптомно разрушать желудок и провоцировать развитие гастрита, язвы и онкологии. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.
Инфекция легко передается от человека к человеку через слюну, поцелуи, грязные руки, общую посуду и зараженную воду. Специалист отметил, что отсутствие явных симптомов не является поводом для отказа от терапии, поскольку бактерию необходимо уничтожать сразу после выявления с помощью уреазного дыхательного теста или гастроскопии.
При обнаружении бактерии у одного из членов семьи обследование и курс терапии рекомендовано пройти всем домочадцам. Врач подчеркнул, что даже хорошо вымытая в посудомоечной машине посуда не гарантирует полной безопасности, а использование одной кружки или плохо обработанных столовых приборов в кафе создает высокий риск заражения.
Ранее врач Екатерина Степанова заявила, что от общей посуды в офисе можно подхватить герпес.