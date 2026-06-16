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Татьяна Догилева рассказала о пропаже драгоценностей

Актриса Татьяна Догилева пришла на светское мероприятие в наряде, который украсила массивным аксессуаром. Не заметить украшение было сложно и, конечно, журналисты поинтересовались, откуда оно у неё, и вообще, много ли у неё подобных украшений. Как рассказала Догилева, это её единственная доагоценность: много аксессуаров она отдала дочери, а ещё немало — пропало на съёмках. Детали на видео.

Актриса Татьяна Догилева пришла на светское мероприятие в наряде, который украсила массивным аксессуаром. Не заметить украшение было сложно и, конечно, журналисты поинтересовались, откуда оно у неё, и вообще, много ли у неё подобных украшений. Как рассказала Догилева, это её единственная драгоценность: много аксессуаров она отдала дочери, а ещё немало — пропало на съёмках. Детали на видео.