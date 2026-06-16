Ветврач Фроленко рассказала, когда нужно срочно везти питомца к врачу

До визита к специалисту животное нужно перенести в прохладное место и начать постепенно охлаждать прохладной водой, исключая использование льда для предотвращения спазма сосудов. Ветеринар рекомендует смачивать живот, лапы, подмышки и шею, прикладывая по дороге в клинику влажные полотенца, но ни в коем случае не мочить спину для предотвращения парникового эффекта.