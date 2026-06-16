В НХЛ заявили, что поддержат любое решение Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) поддержит любое решение российского нападающего Александра Овечкина по поводу продолжения карьеры. Об этом во вторник, 16 июня, заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
Контракт спортсмена истечет 30 июня текущего года. Ранее он сообщил, что объявит о своих намерениях летом.
— Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего. Мы поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи, — приводит слова Дэйли «Спорт-Экспресс».
В марте прошлого года Овечкин заявил, что у него нет планов продлевать контракт с американским клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», так как он хочет завершить свою карьеру на родине.
13 мая в СМИ писали, что хоккеист вместе с семьей вернулся в Россию. Причина его возвращения — завершение для его клуба «Вашингтон Кэпиталз» регулярного чемпионата НХЛ без попадания в плей-офф.
Овечкин занял 15-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах. Встреча «Вашингтона» с «Вегасом» стала для 40-летнего нападающего 1565-й в карьере.