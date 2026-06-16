Леонид Ярмольник впервые показал внука, который стал актёром

Актер Леонид Ярмольник появился на премьере российского фильма и вызвал ажиотаж к своей персоне. Дело в том, что он приехал со своим внуком Петром, которого многие увидели впервые. Оказалось, что ребёнок снялся в фильме «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», где сыграл персонажа по имени Мальчик. Пётр рассказал, как вообще попал на съёмки. Оказалось, что знаменитый дед здесь ни при чем. Подробности на видео.