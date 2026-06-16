В Ростовской области приняли закон о жилье для трудовых мигрантов

Согласно новым правилам, каждому мигранту обязаны предоставить не менее шести квадратных метров жилой площади. Для семей предусмотрены отдельные комнаты — также из расчета шесть метров на каждого члена семьи. При этом жилье должно соответствовать санитарным нормам.