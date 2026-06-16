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В Ростовской области приняли закон о жилье для трудовых мигрантов

В Ростовской области принят закон о минимальной площади жилья для трудовых мигрантов в общежитиях.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, который устанавливает минимальную норму жилья для иностранных работников. Речь идет о тех, кто временно живет в рабочих общежитиях при предприятиях.

Согласно новым правилам, каждому мигранту обязаны предоставить не менее шести квадратных метров жилой площади. Для семей предусмотрены отдельные комнаты — также из расчета шесть метров на каждого члена семьи. При этом жилье должно соответствовать санитарным нормам.

По федеральному закону принимающая сторона должна обеспечить иностранца жильем на весь срок его пребывания в России.

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