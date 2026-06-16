Импорт ядерного топлива из России в ЕС вырос в пять раз с начала года

Импорт ядерного топлива из России в страны Евросоюза за первые четыре месяца 2026 года вырос более чем в пять раз в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Eurostat.
С января по апрель 2026 года страны ЕС закупили российского ядерного топлива на €172,6 млн против €31,9 млн годом ранее. В физическом выражении объем поставок увеличился до 280,9 с 253,2 т за аналогичный период 2025 года.
Всего в 2025 году импорт российского ядерного топлива, включая уран, плутоний и их соединения, составил €347,9 млн. Основными покупателями выступают Нидерланды и Франция, на которые приходится более 90% закупок.
В январе Financial Times сообщила, что руководители энергетических компаний Urenco и Orano призвали Евросоюз разработать план поэтапного отказа от импорта обогащенного урана из России, заявив, что сохранение поставок создает долгосрочную зависимость от Москвы. Издание тогда отметило, что Россия по-прежнему обеспечивает почти четверть потребностей Европы в обогащенном уране, а низкая стоимость топлива поддерживает спрос.
Ранее Еврокомиссия сообщила о планах предложить запрет на российское ядерное топливо и технологии, однако принятие решения было отложено. При этом ряд стран ЕС продолжает импорт российского топлива, а Венгрия строит новые АЭС по проекту «Росатома». Только на него, по данным Всемирной ядерной ассоциации, приходится около 44% мировых мощностей по обогащению урана.
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