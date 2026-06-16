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Актёр Ронни Шелл, игравший в «Санта-Барбаре», скончался на 95-м году жизни

Американский актёр и комедиант Ронни Шелл умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил портал Page Six.

Источник: Life.ru

Шелл был известен как «самый медленно восходящий комик Америки». За свою карьеру он сыграл персонажа Фрэнка Армстеда в сериале «Санта-Барбара», а также озвучивал героев мультфильмов «Утиные истории», «Скуби-Ду» и «Смурфики».

Как пишет портал, комик выступал со своими номерами в Лас-Вегасе более 40 лет. Его не стало 12 июня.

Ранее в Латвии на 86-м году жизни скончался актёр Паул Буткевич, известный по роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны». Последние годы он серьёзно болел, перенёс серию инфарктов и инсультов, передвигался в инвалидном кресле и провёл последние дни в больнице Екабпилса. Буткевич также снимался в фильмах «Сильные духом», «Государственная граница» и «Гардемарины, вперёд!».

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