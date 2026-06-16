Актёр Ронни Шелл, игравший в «Санта-Барбаре», скончался на 95-м году жизни

Ранее в Латвии на 86-м году жизни скончался актёр Паул Буткевич, известный по роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны». Последние годы он серьёзно болел, перенёс серию инфарктов и инсультов, передвигался в инвалидном кресле и провёл последние дни в больнице Екабпилса. Буткевич также снимался в фильмах «Сильные духом», «Государственная граница» и «Гардемарины, вперёд!».