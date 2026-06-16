Итоги регионального этапа общероссийских конкурсов для Детских школ искусств подвели в Нижегородской области

В конкурсе приняли участие представители 11 муниципальных округов региона. В главном профессиональном испытании для детских школ искусств, которое было организовано при содействии Учебно-методического центра художественного образования Нижегородской области, приняли участие представители трех детских школ искусств, а также 14 преподавателей, из которых десять преподают музыкальные дисциплины, а три — изобразительное искусство. Они представляли детские школы искусств Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны, Дзержинска, Сарова, Чкаловска, поселка Бутурлино, Дальнего Константинова, поселка Мухтолово, а также Тонкина и Воскресенского, а также Бора и рабочего поселка Шатки.