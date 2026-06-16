Итоги регионального этапа общероссийских конкурсов для Детских школ искусств подвели в Нижегородской области

Итоги регионального этапа общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель Детской школы искусств» и «Лучшая Детская школа искусств» подвели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство культуры региона.
В конкурсе приняли участие представители 11 муниципальных округов региона. В главном профессиональном испытании для детских школ искусств, которое было организовано при содействии Учебно-методического центра художественного образования Нижегородской области, приняли участие представители трех детских школ искусств, а также 14 преподавателей, из которых десять преподают музыкальные дисциплины, а три — изобразительное искусство. Они представляли детские школы искусств Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны, Дзержинска, Сарова, Чкаловска, поселка Бутурлино, Дальнего Константинова, поселка Мухтолово, а также Тонкина и Воскресенского, а также Бора и рабочего поселка Шатки.
Новшеством этого года стал очный этап отбора, который состоялся в пространстве «Купно. Старт». Участники отбора конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств» провели самопрезентацию, а также в рамках испытания «Методический семинар» представили свои методики работы с учениками. Участники конкурса «Лучшая Детская школа искусств» провели презентацию деятельности своих учреждений, а также программ развития школ искусств.
Участников конкурсов оценивали члены жюри, в число которых вошли: заместитель министра культуры Нижегородской области Ирина Вагина, проректор Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, профессор, доктор культурологии Татьяна Сиднева, директор Нижегородского художественного училища, народный художник России Николай Гущин, директор Детской школы искусств № 4, заслуженный работник культуры России Татьяна Форшток, профессор Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, кандидат искусствоведения Татьяна Щикунова, и.о. директора Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Эдуад Мусаханянц, директор Учебно-методического центра художественного образования Нижегородской области Наталья Абросимова.
«Опытные педагоги и молодые специалисты ярко продемонстрировали, насколько многогранна современная педагогика. Каждый участник конкурса подтвердил: быть преподавателем значит быть исследователем, художником, наставником и вдохновителем одновременно. Благодарим участников за смелость и профессионализм. Руководители детских школ искусств со своими коллективами поделились своими успехами и убедительно доказали, насколько интересна и привлекательна деятельность учреждения дополнительного образования в сфере культуры», — отметила директор Учебно-методического центра художественного образования Нижегородской области Наталья Абросимова.
По итогам регионального отбора победителями стали: в номинации «Лучший преподаватель Детской школы искусств» — преподаватель Детской школы искусств № 8 имени В. Ю. Виллуана Ольга Коваль, в номинации «Лучший молодой преподаватель Детской школы искусств» — преподаватель Детской музыкальной школы № 1 города Балахны Анастасия Аленина, в номинации «Лучшая Детская школа искусств» — Детская школа искусств имени Ф. И. Шаляпина г. о. г. Бор, директор Ольга Елисейкина. Торжественное награждение победителей состоится перед началом учебного года в рамках ежегодной областной конференции руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусства.
Победители регионального этапа представят Нижегородскую область на окружных этапах конкурсов, которые состоятся осенью в восьми федеральных округах. Больше информации можно найти на Федеральном портале системы образования в сфере культуры и искусства.