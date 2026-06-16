1 222 волгоградки получили выплаты за рождение первенцев в 2026 году

Такая мера поддержки полагается женщинам, которые зарегистрированы на постоянной основе в регионе. Размер выплаты в текущем году составляет 63,6 тысяч рублей. Получить ее можно в центрах соцзащиты или МФЦ в том районе, где проживает молодая мама.