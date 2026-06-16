1 222 волгоградки получили выплаты за рождение первенцев в 2026 году

С начала года в регионе единовременную выплату за рождение первенца в возрасте до 24 лет получили больше 1,2 тысяч женщин, сообщает администрация Волгоградской области.
Такая мера поддержки полагается женщинам, которые зарегистрированы на постоянной основе в регионе. Размер выплаты в текущем году составляет 63,6 тысяч рублей. Получить ее можно в центрах соцзащиты или МФЦ в том районе, где проживает молодая мама.
В тоже время волгоградцы активно обсуждают новую инициативу о введении в стране семейного отцовского капитала, который может составлять до двух миллионов рублей.