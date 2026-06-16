Астролог Володина обвинила Шепса в краже публикации о новолунии

— Ничего у него не дрогнуло — ни рука, ни внутри какая-то чуйка экстрасенсорная тоже. Ну вот что делать с такими ситуациями? Жаловаться? Ну как-то странно и несерьезно. Взывать к совести? Ну, очевидно, не получится, если человек не понимает, что нельзя взять вот так вот и у кого-то что-то стырить, — заявила астролог в видеообращении в личном блоге.