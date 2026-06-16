Астролог Володина обвинила Шепса в краже публикации о новолунии

Астролог Василиса Володина обвинила участника программы «Битва экстрасенсов» Александра Шепса в краже публикации о новолунии с изображением, которое создал ее дизайнер.
— Ничего у него не дрогнуло — ни рука, ни внутри какая-то чуйка экстрасенсорная тоже. Ну вот что делать с такими ситуациями? Жаловаться? Ну как-то странно и несерьезно. Взывать к совести? Ну, очевидно, не получится, если человек не понимает, что нельзя взять вот так вот и у кого-то что-то стырить, — заявила астролог в видеообращении в личном блоге.
Позднее Шепс удалил публикацию о новолунии из своего Telegram-канала.
14 ноября 2025 года Александр Шепс рассказал, что подрался в отеле со своим братом и коллегой по шоу «Битва сильнейших» Олегом Шепсом. Он уточнил, что причиной драки стали совместные испытания на шоу о сверхъестественных явлениях. Также Александр Шепс подчеркнул, что у него, в отличие от его брата, нет звездной болезни.
21 ноября того же года поклонницу экстрасенсов Олега и Александра Шепсов обвинили в краже 12 миллионов рублей у Влада Череватого. Женщина устроилась к нему домработницей, получила доступ к гаражу и на протяжении более полугода каждый день забирала около 50 тысяч рублей.