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Астролог Володина обвинила Шепса в краже публикации о новолунии

Астролог Василиса Володина обвинила участника программы «Битва экстрасенсов» Александра Шепса в краже публикации о новолунии с изображением, которое создал ее дизайнер.

Астролог Василиса Володина обвинила участника программы «Битва экстрасенсов» Александра Шепса в краже публикации о новолунии с изображением, которое создал ее дизайнер.

— Ничего у него не дрогнуло — ни рука, ни внутри какая-то чуйка экстрасенсорная тоже. Ну вот что делать с такими ситуациями? Жаловаться? Ну как-то странно и несерьезно. Взывать к совести? Ну, очевидно, не получится, если человек не понимает, что нельзя взять вот так вот и у кого-то что-то стырить, — заявила астролог в видеообращении в личном блоге.

Позднее Шепс удалил публикацию о новолунии из своего Telegram-канала.

14 ноября 2025 года Александр Шепс рассказал, что подрался в отеле со своим братом и коллегой по шоу «Битва сильнейших» Олегом Шепсом. Он уточнил, что причиной драки стали совместные испытания на шоу о сверхъестественных явлениях. Также Александр Шепс подчеркнул, что у него, в отличие от его брата, нет звездной болезни.

21 ноября того же года поклонницу экстрасенсов Олега и Александра Шепсов обвинили в краже 12 миллионов рублей у Влада Череватого. Женщина устроилась к нему домработницей, получила доступ к гаражу и на протяжении более полугода каждый день забирала около 50 тысяч рублей.