В Калининграде каждая четвёртая компания держится за сотрудников-пенсионеров — исследование

Сотрудников пенсионного возраста чаще рассматривают там, где остро не хватает кадров. В 14% компаний таких кандидатов готовы принять на любую позицию при наличии опыта, ещё 12% кадровиков не ограничивают их конкретными должностями. Среди востребованных вариантов — квалифицированные рабочие, инженеры, продавцы, менеджеры по продажам, водители, врачи, уборщики и охранники.