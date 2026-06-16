В Санкт-Петербурге стартовал всероссийский проект студотрядов «Арктика»

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Всероссийский трудовой проект студенческих производственных отрядов «Арктика» стартовал на заводах Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Архангельском региональном отделении МООО «Российские студенческие отряды», которое является организатором проекта.
«По 15 августа на заводах Объединенной судостроительной корпорации пройдет Всероссийский трудовой проект студенческих производственных отрядов “Арктика”. Организатором проекта выступают студенческие отряды Архангельской области, которые обеспечат работу 115 бойцов из восьми регионов», — сказали в архангельском отделении РСО.
Проект реализуется Российскими студенческими отрядами совместно с АО «СПО “Арктика” с 2024 года. За это время более 450 студентов получили уникальный опыт на ведущих судостроительных предприятиях страны, а многие участники после завершения проекта продолжили карьеру в Северном производственном объединении “Арктика”.
В Санкт-Петербурге в составе производственных бригад они будут улучшать свои профессиональные навыки по профессии «электромонтажник судовой». Участники займутся электромонтажом на строящихся судах и кораблях, в том числе на атомном ледоколе «Чукотка»: монтаж кабельных трасс, установка электрооборудования, проверка и наладка электрических систем.
«Наши студенты уже зарекомендовали себя на судостроительных предприятиях, координируем работу участников из разных регионов России. Уверен, что проект не только даст ребятам уникальные профессиональные навыки, но и укрепит кадровый потенциал отрасли», — отметил руководитель Архангельского регионального отделения Егор Иванов.
После завершения проекта лучшие участники получат приглашения на работу в АО СПО «Арктика» и другие предприятия ОСК.
Развитие молодежного трудового движения соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Российские студенческие отряды — крупнейшая молодежная трудовая организация страны. История движения в Архангельской области насчитывает более 135 тыс. участников с 1966 года.