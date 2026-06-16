В Санкт-Петербурге стартовал всероссийский проект студотрядов «Арктика»

В Санкт-Петербурге в составе производственных бригад они будут улучшать свои профессиональные навыки по профессии «электромонтажник судовой». Участники займутся электромонтажом на строящихся судах и кораблях, в том числе на атомном ледоколе «Чукотка»: монтаж кабельных трасс, установка электрооборудования, проверка и наладка электрических систем.