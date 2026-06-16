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Врач Исмаилов перечислил опасные последствия сочетания алкоголя и курения

Врач Али Исмаилов заявил, что сочетание алкоголя и курения повышает риск инфаркта и инсульта.

Источник: Аргументы и факты

Совмещение употребления алкоголя и курения создает двойную токсическую нагрузку на организм, которая многократно усиливает риски для здоровья. Об этом в беседе «Лентой.ру» рассказал невролог Али Исмаилов.

Спиртное нарушает сосудистый тонус и работу сердца, а никотин вызывает спазм сосудов и кислородное голодание тканей. В результате организм испытывает постоянный стресс, что проявляется учащенным пульсом, скачками давления, головными болями и выраженной слабостью.

Регулярное сочетание этих привычек значительно повышает вероятность развития гипертонии, аритмии, инфаркта и инсульта. Алкоголь также повреждает слизистые оболочки и облегчает проникновение канцерогенов табачного дыма, что ведет к образованию опухолей полости рта, глотки, гортани и пищевода.

Наиболее уязвимыми к такому воздействию оказываются люди с хроническими заболеваниями легких, печени, желудка и тревожными расстройствами. Для пациентов с гипертонией, аритмией и перенесенными ранее инфарктами или инсультами активное совмещение спиртного с сигаретами представляет особую угрозу.

Чем чаще человек практикует подобное сочетание вредных привычек, тем сильнее страдает его нервная и сердечно-сосудистая системы. Долгосрочные риски для мозга, легких и печени при этом неуклонно возрастают и формируют серьезные патологии.

Ранее врач Антон Рудковский объяснил, почему нельзя смешивать алкоголь с энергетиками.