Врач Исмаилов перечислил опасные последствия сочетания алкоголя и курения

Совмещение употребления алкоголя и курения создает двойную токсическую нагрузку на организм, которая многократно усиливает риски для здоровья. Об этом в беседе «Лентой.ру» рассказал невролог Али Исмаилов.
Спиртное нарушает сосудистый тонус и работу сердца, а никотин вызывает спазм сосудов и кислородное голодание тканей. В результате организм испытывает постоянный стресс, что проявляется учащенным пульсом, скачками давления, головными болями и выраженной слабостью.
Регулярное сочетание этих привычек значительно повышает вероятность развития гипертонии, аритмии, инфаркта и инсульта. Алкоголь также повреждает слизистые оболочки и облегчает проникновение канцерогенов табачного дыма, что ведет к образованию опухолей полости рта, глотки, гортани и пищевода.
Наиболее уязвимыми к такому воздействию оказываются люди с хроническими заболеваниями легких, печени, желудка и тревожными расстройствами. Для пациентов с гипертонией, аритмией и перенесенными ранее инфарктами или инсультами активное совмещение спиртного с сигаретами представляет особую угрозу.
Чем чаще человек практикует подобное сочетание вредных привычек, тем сильнее страдает его нервная и сердечно-сосудистая системы. Долгосрочные риски для мозга, легких и печени при этом неуклонно возрастают и формируют серьезные патологии.
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