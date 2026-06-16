Эксперты назвали 5 самых востребованных профессий на 10 лет

Для жителей Волгограда это означает, что при выборе вуза или программы переподготовки стоит обратить внимание на направления, связанные с анализом данных, ИИ и информационной безопасностью. При этом сохраняется высокий спрос на врачей, средний медицинский персонал и специалистов в области биотехнологий, поскольку дефицит кадров в здравоохранении пока не преодолен.