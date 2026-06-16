Эксперты назвали 5 самых востребованных профессий на 10 лет

Эксперты назвали специальности, которые останутся востребованными в ближайшие 10 лет. В их числе — аналитики данных, специалисты по машинному обучению, эксперты по искусственному интеллекту и кибербезопасности.
По словам доцента кафедры математики и анализа данных Финансового университета при правительстве РФ Анны Овсянниковой, компании нуждаются в специалистах, способных работать с большими массивами информации. Востребованность таких кадров растет в банковской сфере, медицине и промышленности.
Руководитель группы комапний по подбору персонала Дарья Елисеева сообщила, что спрос на специалистов по информационной безопасности вырос на 13% с 2024 по 2025 год, а число вакансий в сфере данных и ИИ за год увеличилось в 2−2,5 раза, — пишет РГ.
«Мир производит колоссальные объемы информации, а компании нуждаются в людях, способных превращать данные в решения. Аналитики данных, специалисты по машинному обучению, архитекторы цифровых платформ и эксперты по внедрению ИИ будут востребованы практически во всех отраслях», — отметила Анна Овсянникова.
Для жителей Волгограда это означает, что при выборе вуза или программы переподготовки стоит обратить внимание на направления, связанные с анализом данных, ИИ и информационной безопасностью. При этом сохраняется высокий спрос на врачей, средний медицинский персонал и специалистов в области биотехнологий, поскольку дефицит кадров в здравоохранении пока не преодолен.
Ранее сообщалось о востребованных специальностях пожилых волгоградцев.