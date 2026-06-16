Новости Калининграда: ремонт- «поражение», цирк вместо деревьев и влажный июнь

Проект реконструкции и технической модернизации Калининградского областного музыкального колледжа имени Сергея Рахманинова не прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений. В свою очередь, проектировщик реконструкции музколледжа заявил, что с инженерной точки зрения проект готов. «Проектная документация предусматривает комплекс работ, одна из них — техническая часть проекта, которая по итогам прохождения экспертизы получила положительное заключение, что свидетельствует о его полной готовности к реализации с инженерной точки зрения. Тем не менее, сметная документация не прошла экспертизу и получила отрицательное заключение, что требует дополнительной доработки», — пояснил Дмитрий Чепик.