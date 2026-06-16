Новости Калининграда: ремонт- «поражение», цирк вместо деревьев и влажный июнь

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за вторник, 16 июня.
Без «кошачьих голов»: общественник пожаловался губернатору на ремонт улицы Галицкого.
Подрядчик, отремонтировавший исторический спуск с улицы Галицкого на Московский проспект в Калининграде, уничтожил часть оригинального мощения, несмотря на обещания главы администрации сохранить его. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил в своем телеграм-канале калининградский историк Альберт Адылов. Он публично обратился к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, заявив, что попытка спасти улицу «закончилась нашим с Вами поражением».
На въезде в Зеленоградск разрешили вырубить 136 деревьев для размещения цирка шапито.
Администрация Зеленоградского округа выдала ООО «Ваша стройка» порубочный билет на вырубку 136 деревьев на участке в поселке Сосновка на въезде в Зеленоградск. Соответствующие документы опубликованы на сайте муниципалитета. Как следует из опубликованного проекта компенсационного озеленения, вырубка связана с размещением на участке цирка шапито и строительством парковки. Здесь планируется установить цирк на 1000 зрительских мест и обустроить стоянку на 340 автомобилей.
УФСБ: в Калининградской области задержаны два «оператора» сети сим-боксов.
В Калининградской области УФСБ совместно с УМВД пресекли деятельность сети абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов). Правоохранителями было выявлено функционирование 16 сим-боксов, каждый из которых на постоянной основе пропускал 32 канала активных соединений. В поселке городского типа на территории области задержаны двое местных жителей, 32 и 38 лет, поддерживавшие непрерывное функционирование сим-боксов.
Экспертиза отклонила проект реконструкции музыкального колледжа в Калининграде.
Проект реконструкции и технической модернизации Калининградского областного музыкального колледжа имени Сергея Рахманинова не прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений. В свою очередь, проектировщик реконструкции музколледжа заявил, что с инженерной точки зрения проект готов. «Проектная документация предусматривает комплекс работ, одна из них — техническая часть проекта, которая по итогам прохождения экспертизы получила положительное заключение, что свидетельствует о его полной готовности к реализации с инженерной точки зрения. Тем не менее, сметная документация не прошла экспертизу и получила отрицательное заключение, что требует дополнительной доработки», — пояснил Дмитрий Чепик.
Июнь-2026 стал в Калининграде самым влажным первым месяцем лета с начала века.
В Калининградской области июнь за две минувшие недели стал самым влажным первым месяцем лета с начала XXI века. Как сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления Калининградской области», только за понедельник, 15 июня, в Калининграде выпало 34 мм осадков, что, как уверяют синоптики, можно сравнить с половиной месячной нормы июня. «Самые интенсивные ливни зафиксированы в Мамоново — там выпало 30 мм только за 12 часов, — отмечают эксперты. — На остальных метеостанциях региона выпало до 15−27 мм за сутки».
Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».