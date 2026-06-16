«Зенит» объявил об уходе Джона Дурана в связи с окончанием срока договора

Петербургский «Зенит» во вторник, 16 июня, объявил об уходе колумбийского форварда Джона Дурана в связи с окончанием договора аренды.
22-летний футболист был взят в аренду в начале февраля у саудовского «Аль-Насра». За «Зенит» он провел девять матчей, забив два гола.
— Официально: Джон Дуран покидает «Зенит». Договор аренды между сине-бело-голубыми и клубом «Аль-Наср» подошел к концу. «Зенит» желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами, — говорится в Telegram-канале клуба.
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В мае британский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил об уходе Арне Слота с поста главного тренера. Представители клуба назвали это решение трудным. Руководство и тренер пришли к выводу о необходимости перемен для дальнейшего развития команды.