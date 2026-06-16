Флаг России попал в трансляцию матча ЧМ между сборными Франции и Сенегала

Ранее ТАСС сообщал, что российский флаг был вывешен вместе с другими флагами стран на стадионе «Ацтека» в Мехико, где прошел стартовый матч чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Российские болельщики также свободно пронесли национальные флаги на арену. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.