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Флаг России попал в трансляцию матча ЧМ между сборными Франции и Сенегала

Встреча проходит в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Болельщики принесли флаг России на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Сенегала. Встреча проходит в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

После 30 минут счет в матче 0:0. В первом тайме на трибуне болельщик показал флаг России.

Ранее ТАСС сообщал, что российский флаг был вывешен вместе с другими флагами стран на стадионе «Ацтека» в Мехико, где прошел стартовый матч чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР (2:0). Российские болельщики также свободно пронесли национальные флаги на арену. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Чемпионат мира впервые в истории проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

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