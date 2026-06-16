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Названо главное правило при разговоре с телефонными мошенниками

Мошенники по-прежнему используют эмоциональное давление и спешку, а главной защитой от них остается отказ передавать личные данные.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники по-прежнему используют эмоциональное давление и спешку, а главной защитой от них остается отказ передавать личные данные, сообщают «Новые известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Эльдара Муртазина, сценарии обмана меняются незначительно: злоумышленники могут представляться сотрудниками госорганов, врачами, социальными службами или родственниками. Их задача — вызвать тревогу и заставить человека быстро принять решение.

Эксперт отметил, что государственные органы, поликлиники и социальные службы обычно не выходят на связь первыми с просьбой срочно что-то сделать. При этом, по его словам, жертвами мошенников чаще становятся не пожилые люди, а граждане в возрасте 30−35 лет.

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин назвал мифом существование «стоп-слов», которые якобы помогают защититься от телефонных мошенников. По его словам, избегать слов «да» или «нет» бессмысленно: важны не отдельные фразы, а поведение человека.

Главное правило — не сообщать незнакомцам коды из СМС, паспортные данные, пароли и другую личную информацию. Если звонящий торопит, давит на эмоции или требует срочных действий, разговор лучше прекратить.

Эксперты также советуют самостоятельно перезванивать в ведомства по официальным номерам, использовать уникальные пароли, не злоупотреблять «быстрым входом» через единый аккаунт и подключать двухфакторную аутентификацию. По их словам, безопасность сейчас во многом зависит от цифровой грамотности и внимательности самих граждан.