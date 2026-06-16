Названо главное правило при разговоре с телефонными мошенниками

Эксперт отметил, что государственные органы, поликлиники и социальные службы обычно не выходят на связь первыми с просьбой срочно что-то сделать. При этом, по его словам, жертвами мошенников чаще становятся не пожилые люди, а граждане в возрасте 30−35 лет.