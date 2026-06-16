В Дагестане из-за сильных дождей частично обрушился автомобильный мост

В Дагестане прокуратурой организована проверка по факту обрушения моста.
В Табасаранском районе Дагестана из-за обильных осадков обрушились опоры металлического автомобильного моста через реку Рубас, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По предварительной информации, обрушение произошло 16 июня около 18:00 по местному времени (совпадает с московским) на 45-м километре автодороги, ведущей к селу Новое Лидже.
«В Табасаранском районе, на автомобильной дороге “ФАД “Кавказ” — Сиртич — Татиль” на участке км 45+400, в результате прошедших с 14 по 15 июня ливневых дождей и критического поднятия уровня воды в реке Рубас произошел размыв фундамента и обрушение левобережной опоры и пролетного строения моста», — уточняет «Дагестанавтодор».
Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.
Ведомство также контролирует обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами и проведение аварийно-восстановительных работ.
В конце мая в Дагестане у села Ахты из-за сильных дождей размыло участок габионной дамбы длиной около 100 метров. Еще около 100 метров сооружения оказалось под угрозой разрушения.
В МЧС уточнили, что прямой угрозы дороге и жителям в результате инцидента не возникло.
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