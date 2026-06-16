В Кафедральном соборе Калининграда открылась «выставка одной картины» из коллекции Третьяковки

В Калининграде открылась «Выставка одной картины». В Кафедральном соборе на острове Канта представили «Розовый натюрморт» Кузьмы Петрова-Водкина из коллекции Третьяковской галереи.
Знаменитая работа 1918 года, которая крайне редко покидает стены Третьяковки, будет экспонироваться в Калининграде в течение месяца. Девятый год подряд галерея привозит в город отдельные шедевры своей коллекции в рамках специального проекта.
По словам представителей Третьяковской галереи, картина наполнена символами и отражает идею обновления мира и внутренней гармонии. Экспозиция будет сопровождаться концертами, в ходе которых произведение получит «музыкальное звучание».
Выставка будет работать в Кафедральном соборе до 13 июля.