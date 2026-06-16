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В Кафедральном соборе Калининграда открылась «выставка одной картины» из коллекции Третьяковки

В Калининграде открылась «Выставка одной картины». В Кафедральном соборе на острове Канта представили «Розовый натюрморт» Кузьмы Петрова-Водкина из коллекции Третьяковской галереи.

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В Калининграде открылась «Выставка одной картины». В Кафедральном соборе на острове Канта представили «Розовый натюрморт» Кузьмы Петрова-Водкина из коллекции Третьяковской галереи.

Знаменитая работа 1918 года, которая крайне редко покидает стены Третьяковки, будет экспонироваться в Калининграде в течение месяца. Девятый год подряд галерея привозит в город отдельные шедевры своей коллекции в рамках специального проекта.

По словам представителей Третьяковской галереи, картина наполнена символами и отражает идею обновления мира и внутренней гармонии. Экспозиция будет сопровождаться концертами, в ходе которых произведение получит «музыкальное звучание».

Выставка будет работать в Кафедральном соборе до 13 июля.

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