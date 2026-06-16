Юрист объяснил, почему Шурыгиной грозит срок за распространение порнографии

Диана Шурыгина стала известна в 2017 году, когда появилась в нескольких выпусках шоу «Пусть говорят» и обвинила знакомого в изнасиловании на вечеринке. Молодого человека отправили в тюрьму на восемь лет, но затем срок уменьшили более чем в два раза. Может ли теперь сама блогерша попасть в тюрьму, разбиралась «Вечерняя Москва».