Сомнолог Яковлев рассказал о вреде привычки засыпать под телевизор

Регулярные вечерние просмотры заставляют мозг вырабатывать условный рефлекс на расслабление только при наличии звукового триггера. Без этого привычного сигнала нервная система не может успокоиться, из-за чего человек крутится в кровати часами и сталкивается с классической поведенческой инсомнией.