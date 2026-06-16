Сомнолог Яковлев рассказал о вреде привычки засыпать под телевизор

Привычка засыпать под работающий телевизор формирует опасную поведенческую зависимость и быстро приводит к хронической бессоннице. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал сомнолог Борис Яковлев.
Регулярные вечерние просмотры заставляют мозг вырабатывать условный рефлекс на расслабление только при наличии звукового триггера. Без этого привычного сигнала нервная система не может успокоиться, из-за чего человек крутится в кровати часами и сталкивается с классической поведенческой инсомнией.
Врач выделил три главных физиологических минуса такого времяпрепровождения, среди которых свет экрана подавляет выработку мелатонина, а звуковое сопровождение вызывает постоянные микропробуждения. Синий спектр излучения обманывает мозг, заставляя его думать, что сейчас день. Это делает засыпание более тяжелым, а сам сон поверхностным.
Эмоциональная нагрузка от поздних новостей или триллеров часто переходит в период засыпания и становится сюжетом тревожных сновидений. Полисомнография показывает, что объем глубокого сна у таких людей снижается на треть, что со временем провоцирует повышение давления, рост тревожности и ухудшение памяти.
Избавиться от вредного ритуала можно за несколько недель, постепенно заменяя телевизор белым шумом или звуками природы с таймером автоматического отключения. Параллельно рекомендуется снижать яркость и громкость экрана, вводить вечерние расслабляющие процедуры и обращаться к специалисту, если бессонница сохраняется дольше четырнадцати дней.
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