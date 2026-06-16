Депутат Бессараб: Ближайшая индексация пенсий произойдет 1 августа

Повышение пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров произойдет 1 августа: их выплату увеличат в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом сумма будет зависеть от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.