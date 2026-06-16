Депутат Бессараб: Ближайшая индексация пенсий произойдет 1 августа

Повышение пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров произойдет 1 августа: их выплату увеличат в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом сумма будет зависеть от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Буквально 1 августа мы ожидаем повышения пенсий работавших в 2025 году пенсионеров, — подчеркнула парламентарий.
Она отметила, что следующее повышение пенсий ожидается 1 октября. Оно коснется выплат для сотрудников силового блока и военнослужащих и приведет к индексации пенсий бывших сотрудников силовых структур. В частности, размер их выплат возрастет примерно на четыре процента, передает Lenta.ru.
В свою очередь директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения президентской академии Нина Гукасова сообщила, что россияне, которые никогда не работали официально, могут рассчитывать только на социальную пенсию, которая в среднем составляет 16,5 тысячи рублей.