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Швейцария расширила список санкций против РФ, внеся в него 16 физлиц

Власти Швейцарии внесли 16 физических лиц и семь организаций в список санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Швейцария расширила список санкций против России, внеся в него 16 физлиц и семь организаций. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

«Федеральное министерство экономики, образования и исследований 15 июня 2026 года внесло поправки. В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций», — сообщает кабмин Швейцарии.

Уточняется, что в санкционный список были внесены руководители департаментов по делам молодежи Севастополя и новых регионов РФ, а также представители детских организаций. Также же ограничения ранее были опубликованы Евросоюзом.

Как сообщал KP.RU, ЕС ввел дополнительные санкции против России. Под рестрикции попали более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных государств.

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