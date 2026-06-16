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Футболисты сборной Германии нашли на базе в США ядовитую змею

Игроки сборной Германии по футболу столкнулись с ядовитой змеёй во время ЧМ-2026 в США.

Источник: Аргументы и факты

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, как его партнёры по национальной команде нашли около тренировочной базы ядовитую змею.

«Вчера мы видели змею, и нам сказали, что она ядовита. Если вас укусили, то нужно обращаться в больницу. Не думаю, что это смертельно, но неприятно — если наступить на змею, это может плохо закончиться. Поэтому мы стараемся держаться от животных подальше», — сказал Киммих, предположив, что на его родине опасных животных водится меньше, чем в Штатах.

На время мундиаля сборная Германия базируется в городе Уинстон-Сейлем (Северная Каролина). В данном штате обитает порядка 37 видов змей, включая шесть ядовитых.

Как сообщает издание Bild, скорее всего, футболистам повстречалась распространённая в данной местности медянка обыкновенная. Её укус не смертелен, но человеку, которого атаковала змея, потребуется медпомощь.

Напомним, что 14 июня в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии с разгромным счётом обыграла национальную команду Кюрасао — 7:1.

20 июня, в субботу, «Бундестим» сыграет с Кот-д Ивуаром. Игра пройдёт на стадионе BMO Field в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).

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