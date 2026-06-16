Футболисты сборной Германии нашли на базе в США ядовитую змею

«Вчера мы видели змею, и нам сказали, что она ядовита. Если вас укусили, то нужно обращаться в больницу. Не думаю, что это смертельно, но неприятно — если наступить на змею, это может плохо закончиться. Поэтому мы стараемся держаться от животных подальше», — сказал Киммих, предположив, что на его родине опасных животных водится меньше, чем в Штатах.