Волонтер Деспотович сравнил поиски пропавших людей в России и Сербии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сербский волонтер Михайло Деспотович отметил высокий уровень российских специалистов по поиску пропавших людей. Разница в этой работе в России и Сербии очень большая, сказал он ТАСС во время учений в рамках Международного слета волонтеров-поисковиков.
«Мы узнали много нового, у вас большая разница с нашей работой. У вас, когда поиск, участвует много людей, много машин, создается большой штаб. У нас это просто 20−30 человек на двух машинах. Также территория очень сложная. Нам было очень интересно, что вы, когда работаете на карте, делите ее на квадраты. А у нас такого нет», — рассказал он.
По словам Деспотовича, на слет приехали 15 сербских волонтеров из разных подразделений. Все они планируют поделиться на родине знаниями, которые получили в ходе учений. «Домой привезем этот опыт, и нашим друзьям из команды расскажем, чему мы здесь научились, проведем обучение», — добавил он.
Международный слет волонтеров-поисковиков проходит в Нижегородской области. Организатором выступает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. В мероприятии приняли участие около 500 человек, в том числе волонтеры из Сербии, Армении, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Иностранцев обучают специфике работы в лесистой местности, объясняют технику поиска.
Как отметила сотрудница Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Александра Силкина (позывной Айза), после таких учений иностранные специалисты будут снова с удовольствием приезжать в Россию для получения нового опыта в поисковых работах. По ее словам, иностранных гостей не напугали суровые погодные условия. Они так же, как и российские специалисты, выполняли все поставленные задачи. «Одна из главных возможностей, которую дают учения — обмен опытом. Волонтеры делятся друг с другом новыми методиками поиска, разбирают интересные случаи из реальных спасательных операций. Ребята очень смелые, сильные, быстрые, умеют слаженно работать в команде, могут быстро принять верное решение в экстренной ситуации, а благодаря обучению у лучших инструкторов МЧС России — равных в поисковом деле им не найти. Гостей международного слета восхищают масштабы наших учений, природа нижегородской земли, большое количество неравнодушных людей и, конечно, красота и сила души русского человека. Мы будем очень рады, если после учений ряды волонтеров Национального центра помощи пополнятся новыми людьми», — добавила Силкина.