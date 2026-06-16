Волонтер Деспотович сравнил поиски пропавших людей в России и Сербии

Как отметила сотрудница Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Александра Силкина (позывной Айза), после таких учений иностранные специалисты будут снова с удовольствием приезжать в Россию для получения нового опыта в поисковых работах. По ее словам, иностранных гостей не напугали суровые погодные условия. Они так же, как и российские специалисты, выполняли все поставленные задачи. «Одна из главных возможностей, которую дают учения — обмен опытом. Волонтеры делятся друг с другом новыми методиками поиска, разбирают интересные случаи из реальных спасательных операций. Ребята очень смелые, сильные, быстрые, умеют слаженно работать в команде, могут быстро принять верное решение в экстренной ситуации, а благодаря обучению у лучших инструкторов МЧС России — равных в поисковом деле им не найти. Гостей международного слета восхищают масштабы наших учений, природа нижегородской земли, большое количество неравнодушных людей и, конечно, красота и сила души русского человека. Мы будем очень рады, если после учений ряды волонтеров Национального центра помощи пополнятся новыми людьми», — добавила Силкина.