Эксперт Анищенкова назвала признаки испорченного мороженого

Нарушение условий хранения мороженого и его повторная заморозка могут привести к серьезным пищевым отравлениям у покупателей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала эксперт Ольга Анищенкова.
Главным врагом скоропортящегося десерта является тепло, поэтому продукт обязан храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Повторное оттаивание и замораживание делают текстуру зернистой, формируют ледяную корку и придают вкусу легкую кислинку или посторонние привкусы.
Сливочные сорта и пломбир из-за высокого содержания жира быстрее теряют структуру и подвержены размножению бактерий, тогда как фруктовые сорбеты остаются более устойчивыми. Определить испорченный товар можно по деформированной форме, вздутой или поврежденной упаковке, а также по прогорклому запаху и кисловатому привкусу.
Эксперт посоветовала приобретать десерты исключительно в крупных супермаркетах с надежным холодильным оборудованием или в проверенных городских точках. В уличных палатках необходимо требовать сертификаты и декларации на продукцию, а также визуально контролировать температуру морозильного ларя.
Специалисты настоятельно рекомендуют воздерживаться от мягкого мороженого из уличных автоматов из-за высокого риска отравлений при некачественной очистке оборудования. Безопаснее отдавать предпочтение порционным изделиям в заводской упаковке от проверенных производителей, внимательно изучая сроки годности и не экономя на качестве.
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