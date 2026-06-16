Эксперт Анищенкова назвала признаки испорченного мороженого

Сливочные сорта и пломбир из-за высокого содержания жира быстрее теряют структуру и подвержены размножению бактерий, тогда как фруктовые сорбеты остаются более устойчивыми. Определить испорченный товар можно по деформированной форме, вздутой или поврежденной упаковке, а также по прогорклому запаху и кисловатому привкусу.