В США пообещали помочь маме Возиньи с получением визы

«Национальная футбольная сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. Его мама не смогла присутствовать из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как ее ребенок творит историю. Я попросил государственного секретаря Марко Рубио сделать все возможное, чтобы обеспечить ее присутствие на следующей игре Кабо-Верде», — написал Джеффрис.