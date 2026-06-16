Врач Степанова назвала безопасную суточную дозу кофеина

Первую чашку рекомендуется выпивать только после завтрака, а последнюю порцию употреблять не позже двух часов дня, чтобы кофеин успел вывестись до сна. Идеальной универсальной нормы не существует, поэтому каждый человек должен ориентироваться на собственное самочувствие и регулярно проходить электрокардиографию.