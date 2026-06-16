Врач Степанова назвала безопасную суточную дозу кофеина

Безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет до 400 миллиграммов, превышение этой границы повышает риск нарушений сердечного ритма, тревожности и бессонницы. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Виктория Степанова.
Индивидуальная чувствительность к стимулятору закладывается на генетическом уровне и зависит от скорости работы печеночных ферментов. При этом капельный фильтр-кофе содержит полезные хлорогеновые кислоты для сосудов, а растворимый напиток включает больше побочных веществ обжарки.
Употребление двух или трех чашек фильтр-кофе ежедневно снижает риск инсульта и сердечной недостаточности на пятнадцать процентов. Однако после пяти или шести порций польза полностью исчезает и начинается опасная перегрузка миокарда.
Врачи рекомендуют сократить потребление напитка людям с аритмией, беременным женщинам и подросткам, а также полностью отказаться от него при обострении гастрита. Пациентам, принимающим антидепрессанты или антиаритмики, необходимо обязательно обсудить совместимость кофеина с лечащим специалистом.
Первую чашку рекомендуется выпивать только после завтрака, а последнюю порцию употреблять не позже двух часов дня, чтобы кофеин успел вывестись до сна. Идеальной универсальной нормы не существует, поэтому каждый человек должен ориентироваться на собственное самочувствие и регулярно проходить электрокардиографию.
Ранее гастроэнтеролог Марина Студеникина раскрыла опасность употребления кофе натощак.