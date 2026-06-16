Москвич распилил Mercedes SL пополам, чтобы не отдавать его бывшей жене

Ранее жительница Чунцина по фамилии Ван узнала при разводе о тайных миллионах мужа. По её словам, супруг скрывал около 14 миллионов юаней, что составляет примерно 147 миллионов рублей, и при этом отказывался давать ей деньги даже на лечение. Женщина также заявляла, что много лет подвергалась побоям и сохранила десятки фотографий травм. Позже суд выдал ей охранное предписание, мужчину осудили за умышленный вред здоровью и обязали выплатить компенсацию.