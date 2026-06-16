Россиянам объяснили, чем грозит оплата покупок чужой картой

Оплата покупок чужой банковской картой без разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество, предупредила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Об этом пишет Росбалт.
По словам эксперта, если владелец счета не давал согласия на операцию, нарушителю может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
Ермилова подчеркнула, что закон не делает исключений даже для родственников. Супруги, родители и дети также должны получать разрешение владельца карты перед совершением платежей.
Чтобы избежать возможных претензий, эксперт советует фиксировать согласие хотя бы в переписке. Более надежный вариант — оформить дополнительную карту к счету на близкого человека.