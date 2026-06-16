В Калининграде завершился фестиваль классической музыки «Кантата»

«Каждый год, выходя на эту сцену, чувствуешь сожаление о том, что это замечательное мероприятие подходит к концу. Но при этом ощущение того, что мы начинаем готовиться уже сейчас к следующему сезону — седьмой “Кантате”. И, подводя сегодняшние итоги, за шестую “Кантату” у нас было порядка 8 тыс. посетителей, порядка 2 млн онлайн-просмотров и сборов чуть больше 5 млн рублей, которые пойдут на объекты культурного наследия и позволят нам в будущем принимать такие мероприятия не только в тех муниципалитетах и красивых местах, которые уже готовы к этим мероприятиям, но и двигаться на Восток», — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, отметив, что ставит целью, чтобы «Кантата» охватывала «каждый уголок» региона.