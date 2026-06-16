В Калининграде завершился фестиваль классической музыки «Кантата»

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» завершился гала-концертом у замка тевтонского ордена Тапиау под Калининградом, передает корреспондент ТАСС.
«Каждый год, выходя на эту сцену, чувствуешь сожаление о том, что это замечательное мероприятие подходит к концу. Но при этом ощущение того, что мы начинаем готовиться уже сейчас к следующему сезону — седьмой “Кантате”. И, подводя сегодняшние итоги, за шестую “Кантату” у нас было порядка 8 тыс. посетителей, порядка 2 млн онлайн-просмотров и сборов чуть больше 5 млн рублей, которые пойдут на объекты культурного наследия и позволят нам в будущем принимать такие мероприятия не только в тех муниципалитетах и красивых местах, которые уже готовы к этим мероприятиям, но и двигаться на Восток», — сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, отметив, что ставит целью, чтобы «Кантата» охватывала «каждый уголок» региона.
Также прошло награждение, в рамках которого губернатор вручил грамоты внесшим вклад в международный фестиваль. После него с речью выступили художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело и генеральный продюсер фестиваля Андрей Борисов. «Я хочу поздравить весь город, и, конечно, Калининградскую область, лучшую область Российской Федерации. Фестиваль, которым в этом году я руководил, растет постоянно, это для всех нас гордость и огромное удовольствие. В этом году мы смогли дать двум композиторам нужное внимание — это Сергей Сергеевич Прокофьев и Дмитрий Дмитриевич Шостакович», — сказал Мастранджело.
Программа состояла из двух произведений, исполненных Московским государственным академическим симфоническим оркестром. За дирижерским пультом — художественный руководитель оркестра Иван Никифорчин. Открыла гала-концерт Симфония № 9 Шостаковича, состоящая из пяти частей. Она была написана в 1945 году и задумывалась как гимн победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Затем зрителям представили сюиту «Время вперед!» Георгия Свиридова. Ведущим вечера выступил народный артист РФ Евгений Князев.
После заключительного концерта на ту же сцену вышел джазовый квартет Игоря Бутмана. Вместе с Калининградским симфоническим оркестром и музыкантом Олегом Аккуратовым (фортепьяно) он представил программу «Классика встречает джаз». Зрители услышали «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Дирижером выступил Михаил Кирхгофф.
О фестивале.
Помимо концертной программы, фестиваль включает образовательный блок. В калининградском филиале Государственной Третьяковской галереи прошли лекции, мастер-классы, кинопоказы и дискуссии с участием музыкантов и экспертов отрасли.
Калининград стал одним из 15 городов страны, которые приняли участие в музыкальном марафоне. В 2026 году мероприятия прошли в регионах от Балтийского моря до Дальнего Востока. Концерты прошли на территориях объектов культурного наследия, архитектурных памятников и промышленных площадках.
Марафон «Кантата. Россия» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС — информационный партнер.