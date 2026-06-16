Зеленский потребовал ускоренного вступления Украины в Евросоюз на саммите G7

Европейский союз должен как можно быстрее принять Украину в состав объединения. Об этом во вторник, 16 июня, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
— Не все лидеры одобряют такой формат — ускоренную процедуру присоединения — потому что они хотят, чтобы шаги были понятными и четкими для каждого кандидата. Но мы — не «все», при всем уважении к остальным, — сказал он во время выступления на саммите «Большой семерки» во Франции.
По его мнению, Евросоюз должен применять некие «креативные шаги», чтобы ускорить процедуру вступления Киева в объединение из-за того, что страна находится в состоянии конфликта, передает Euronews.
В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится.
15 июня Европейский союз начал переговоры по основным аспектам процесса вступления Украины и Молдавии. Церемония открытия состоялась в Люксембурге в кулуарах встречи министров иностранных дел стран — участниц объединения.