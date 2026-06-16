Зеленский потребовал ускоренного вступления Украины в Евросоюз на саммите G7

— Не все лидеры одобряют такой формат — ускоренную процедуру присоединения — потому что они хотят, чтобы шаги были понятными и четкими для каждого кандидата. Но мы — не «все», при всем уважении к остальным, — сказал он во время выступления на саммите «Большой семерки» во Франции.