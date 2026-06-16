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Художники Санкт-Петербурга передали 30 картин музеям ДНР

Работы написаны мастерами Петровской академии наук и искусств на пленэрах и в мастерских.

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Мастера Петровской академии наук и искусств передали в дар музеям ДНР 30 своих работ, сообщил министр культуры республики Михаил Желтяков в Telegram-канале.

«В Донецкую Народную Республику прибыла художественная коллекция — 30 живописных работ современных художников Санкт-Петербурга, — написал Желтяков. — Особенно важно, что эти работы будут переданы музеям ДНР. Это значимый вклад в пополнение музейных фондов, укрепление культурных связей между ДНР и Санкт-Петербургом, а также в сохранение общего художественного и духовного пространства России».

Он добавил, что картины написаны мастерами Петровской академии наук и искусств на пленэрах и в мастерских. Работы выставили в Донецком республиканском художественном музее. Коллекцию доставили в Донецк при поддержке благотворительного фонда «Свой дом» и благодаря договоренности главы республики Дениса Пушилина с председателем заксобрания Санкт-Петербурга Александром Бельским.

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