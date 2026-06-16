В Армении оценили последствия запрета на экспорт продуктов в Россию

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда овощей из Армении. Под запрет попали свежие томаты, огурцы, перцы, клубника и зеленные культуры. С начала июня под запрет также попали черешня, вишня, абрикосы, персики, слива, нектарины, виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты.