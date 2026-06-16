9675 бюджетных мест выделено в вузах Нижегородской области в 2026 году

«С этого года можно будет подать документы всего тремя способами: 1. В очном формате, предоставив документы в приемную комиссию; 2. Отправить документы в электронном виде по почте; 3. Подачу документов можно осуществить через портал “Госуслуги”, — рассказала Широкова.