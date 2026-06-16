9675 бюджетных мест выделено в вузах Нижегородской области в 2026 году. Об этом на пресс-конференции «Особенности правил приема в вузы-2026: на внебюджет поступить станет сложнее?» 16 июня рассказала замминистра науки и высшего образования Любовь Широкова.
По ее словам, кроме бюджетных, абитуриентам будет предоставлено более 15 тысяч мест для обучения на коммерческой основе.
«С этого года можно будет подать документы всего тремя способами: 1. В очном формате, предоставив документы в приемную комиссию; 2. Отправить документы в электронном виде по почте; 3. Подачу документов можно осуществить через портал “Госуслуги”, — рассказала Широкова.
При этом, отметила она, в текущем году способ подачи документов через сайт университета будет отменен.
Ранее сообщалось, что НИУ РАНХиГС будет развивать сотрудничество с IT-кампусом «Неймарк».