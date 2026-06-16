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Обновление котельной БСМП завершается на западе Волгограда

К зиме специалисты планируют полностью обновить оборудование теплового узла, который работает без перерыва больше полувека.

В Дзержинском районе Волгограда специалисты завершают обновление котельной БСМП, которая без перерыва снабжает горожан теплом с 1974 года.

После модернизации котельная полностью перейдет на водогрейный режим, что помогут обеспечить современные котлы российского производства. Их установка завершится в ближайшие месяцы. Помимо котлов тепловой узел получил новое оборудование химводоподготовки, сетевые насосы и дымовые трубы. А вот старую кирпичную трубу на объекте решили не разбирать и оставить на память.

В ходе модернизации в здании котельной также была проведена перепланировка, позволившая высвободить часть пространства, в том числе и для улучшения комфорта сотрудников котельной.

После окончания всех работ новое оборудование проверят на герметичность с помощью повышения давления в заполненной системе. И в новый отопительный сезон котельная больничного городка сможет войти с более производительными ресурсами.

А параллельно в Центральном районе Волгограда продолжается модернизация теплотрассы, которая снабжает отоплением и горячей водой больше 20 тысяч горожан.