Обновление котельной БСМП завершается на западе Волгограда

В Дзержинском районе Волгограда специалисты завершают обновление котельной БСМП, которая без перерыва снабжает горожан теплом с 1974 года.
После модернизации котельная полностью перейдет на водогрейный режим, что помогут обеспечить современные котлы российского производства. Их установка завершится в ближайшие месяцы. Помимо котлов тепловой узел получил новое оборудование химводоподготовки, сетевые насосы и дымовые трубы. А вот старую кирпичную трубу на объекте решили не разбирать и оставить на память.
В ходе модернизации в здании котельной также была проведена перепланировка, позволившая высвободить часть пространства, в том числе и для улучшения комфорта сотрудников котельной.
После окончания всех работ новое оборудование проверят на герметичность с помощью повышения давления в заполненной системе. И в новый отопительный сезон котельная больничного городка сможет войти с более производительными ресурсами.
А параллельно в Центральном районе Волгограда продолжается модернизация теплотрассы, которая снабжает отоплением и горячей водой больше 20 тысяч горожан.