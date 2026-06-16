Обновление котельной БСМП завершается на западе Волгограда

После модернизации котельная полностью перейдет на водогрейный режим, что помогут обеспечить современные котлы российского производства. Их установка завершится в ближайшие месяцы. Помимо котлов тепловой узел получил новое оборудование химводоподготовки, сетевые насосы и дымовые трубы. А вот старую кирпичную трубу на объекте решили не разбирать и оставить на память.