Цены на билеты фестиваля «Кантата» повышать не будут

ГВАРДЕЙСК /КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 16 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининградской области сохранит доступность для широкой аудитории, несмотря на высокий спрос, цены на билеты повышаться не будут. Об этом сообщил генеральный директор Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, генеральный продюсер фестиваля Андрей Борисов.
«Мы не хотим поднимать цены на билеты. Несмотря на то, что продажи идут очень динамично. Фестивалей элитных слишком много, а вот хочется для простых людей, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. — Мы хотим разговаривать со своим зрителем и нести доброе, вечное, светлое, делать фестиваль таким, чтобы он поддерживал людей в непростые времена, чтобы у людей была поддержка, чтобы люди не теряли надежду».
Он заметил, что не случайно значительное количество концертных программ фестиваля проходят в кирхах и церквях, этим подчеркивается связь с историческим и духовным наследием региона. Борисов напомнил, что все доходы от продажи билетов направляются на восстановление культурного и архитектурного наследия Калининградской области. «Для нас это чрезвычайно важно. Каждый зритель, который приходит на событие фестиваля, инвестирует деньги в возрождение культуры. Ни один фестиваль в России, да я, честно говоря, и за рубежом таких фестивалей не знаю, чтоб они занимались таким делом. Значит у нас каждый зритель — это патриот», — сказал он.
Борисов отметил появление постоянной публики у фестиваля. «Главный результат фестиваля, как мне кажется, это то, что у нашего фестиваля появилась своя публика, появилась здесь, в Калининградской области. Это ядро», — сказал он. Борисов также подчеркнул, что за шесть лет существования фестиваль значительно вырос. По его словам, за это время «Кантата», которая зародилась в Калининграде, вышла за его пределы и распространилась по всей России. В 2026 году фестиваль охватил 15 регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока.
VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининграде открылся на Соборной площади острова Канта 12 июня синхронно с проведением в ряде регионах страны Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». Фестиваль в самом западном российском регионе приурочен к 80-летию образования Калининградской области, а его тема — «Опережая время» — отсылает к композиторам XX века, повлиявшим на развитие академической музыки. Заключительный гала-концерт фестиваля прошел 16 июня в замке Тапиау в Гвардейске. В первом отделении прозвучала девятая симфония Дмитрия Шостаковича и сюита Георгия Свиридова «Время, вперед!» в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. Во втором отделении — концерт «Классика встречает джаз».
ТАСС — информационный партнер фестиваля.