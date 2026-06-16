Цены на билеты фестиваля «Кантата» повышать не будут

Он заметил, что не случайно значительное количество концертных программ фестиваля проходят в кирхах и церквях, этим подчеркивается связь с историческим и духовным наследием региона. Борисов напомнил, что все доходы от продажи билетов направляются на восстановление культурного и архитектурного наследия Калининградской области. «Для нас это чрезвычайно важно. Каждый зритель, который приходит на событие фестиваля, инвестирует деньги в возрождение культуры. Ни один фестиваль в России, да я, честно говоря, и за рубежом таких фестивалей не знаю, чтоб они занимались таким делом. Значит у нас каждый зритель — это патриот», — сказал он.