Международный слёт волонтёров‑поисковиков пройдет в Нижегородской области

На встрече с советником министра МЧС России Даниилом Мартыновым губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил проведение масштабного Международного слёта волонтёров‑поисковиков — крупнейшего в стране. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
Мероприятие пройдёт в Нижегородской области и соберёт 500 специалистов: сюда приедут поисковики и инструкторы из всех российских регионов, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Цель встречи участников в регионе — обмен опытом и отработка механизмов, которые позволят повысить результативность поисковых операций. Программа слёта построена по принципу постепенного перехода от теории к практике.
В рамках теоретической части для волонтёров организовали мастер‑классы от экспертов МЧС и Национального центра помощи: участники освоили навыки в самых разных областях — от оказания медицинской помощи и настройки связи до разведки местности, работы с картами, ориентирования и выживания в условиях дикой природы.
Ключевым этапом станут полевые учения, в том числе в ночное время: именно здесь волонтёры отработают схемы взаимодействия между поисковыми отрядами и экстренными службами. Эти тренировки послужат подготовкой к финальным 40‑часовым учениям, которые максимально воспроизведут условия реального поиска.
Основная задача слёта — укрепить партнёрство между государственными структурами и общественными организациями, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность людей.
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