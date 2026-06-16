В Белоруссии установили 40 участников «Полка Калиновского»

Правоохранители установили личности 40 участников террористической организации «Полк имени Калиновского»*, проинформировал следователь по особо важным делам ГСУ центрального аппарата СК Белоруссии.
«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов полка — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории республики», — заявил он в эфире телеканала ОНТ.
Напомним, в 2024 году Верховный суд Белоруссии признал «Полк имени Калиновского» террористической организацией. «Полк Калиновского» является формированием в составе Вооружённых сил Украины, в него вербуют в основном граждан Белоруссии.
Начальник ГСУ центрального аппарата СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что руководители террористической организации «Полк Калиновского» осуждены на сроки от 20 лет.
* Верховный суд Белоруссии признал «Полк Калиновского» террористической организацией. Организация «Полк имени Кастуся Калиновского» и её подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ.