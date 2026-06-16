Власти Швейцарии расширили перечень санкций в отношении Российской Федерации, в список внесены 16 физлиц и семь организаций.
«Федеральное министерство экономики, образования и исследований 15 июня 2026 года внесло поправки в Приложение 8 к Постановлению. В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций», — говорится в сообщении кабмина конфедерации.
В частности, ограничительные меры затронули руководителей департаментов по делам молодёжи Севастополя и новых регионов РФ. Кроме того, под санкции попали педагоги и руководители детских организаций.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций ЕС против Российской Федерации нанесёт удар по Украине.