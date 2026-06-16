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Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ

Власти Швейцарии расширили перечень санкций в отношении Российской Федерации, в список внесены 16 физлиц и семь организаций.

Источник: Аргументы и факты

Власти Швейцарии расширили перечень санкций в отношении Российской Федерации, в список внесены 16 физлиц и семь организаций.

«Федеральное министерство экономики, образования и исследований 15 июня 2026 года внесло поправки в Приложение 8 к Постановлению. В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций», — говорится в сообщении кабмина конфедерации.

В частности, ограничительные меры затронули руководителей департаментов по делам молодёжи Севастополя и новых регионов РФ. Кроме того, под санкции попали педагоги и руководители детских организаций.

Напомним, ЕС опубликовал соответствующие ограничения в мае текущего года. В июне Евросоюз ввёл дополнительные санкции против Российской Федерации, подвергнув ограничениям более 80 физических лиц и организаций.

Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций ЕС против Российской Федерации нанесёт удар по Украине.

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