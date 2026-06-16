Разработана архитектура цифровой платформы для туризма в Китай

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета разработали архитектуру единой трансграничной туристической платформы, призванной решить ключевые проблемы путешественников из России и Китая, сообщила ТАСС одна из авторов проекта, профессор кафедры цифровой экономики и управления НовГУ, доктор экономических наук Наталья Омарова.
«Мы предлагаем не просто очередной агрегатор, а многоуровневую архитектуру, которая в перспективе позволит объединить государственные сервисы, бизнес и самих путешественников в единую цифровую среду. Модель может лечь в основу реальных межправительственных решений», — пояснила Омарова.
Платформа включает модуль мгновенного мультиязычного перевода — русский, китайский, английский — для чатов, документов и голосовых обращений, платежный шлюз, интегрирующий Alipay, WeChat Pay, карты «Мир» и SberPay, а также систему оцифровки виз и таможенных процедур с автоматической проверкой документов и отслеживанием статуса в реальном времени. Отдельно предусмотрены ИИ помощник для построения персонализированных маршрутов, например, Харбин — Владивосток с экстренной кнопкой вызова консульств и голосовым переводом, а также AR гиды по ключевым достопримечательностям — Красной площади, Запретному городу, памятникам Золотого кольца.
Экономические параметры и барьеры.
Как следует из расчетов ученых, цифровая трансформация туристической отрасли способна принести рост ВВП страны до 0,8 п.п., а каждый вложенный доллар в туристические IT решения может дать 4,3 доллара в смежных отраслях — производстве цифрового контента, интеллектуального оборудования и подготовке кадров. В то же время, согласно анализу, проведенному авторами Омаровой и Цзяо Сыюй, сегодня китайские и российские туристы сталкиваются с пятью основными проблемами: отсутствие указателей и актуальной информации на языках партнера, необходимость наличных расчетов в удаленных регионах, информационная асимметрия на турплатформах, задержки при визовом и таможенном оформлении, а также культурные различия в восприятии сервиса. «Наши данные показывают, что российские путешественники тратят на поездку в Китай в среднем от 73 до 139 тыс. рублей, при этом деловые туристы несут значительно более высокие расходы, чем отдыхающие. Однако из-за отсутствия интегрированных цифровых сервисов значительная часть этого потенциала теряется», — сказала Омарова.
Платформа, согласно замыслу разработчиков, будет также собирать отзывы из социальных сетей и формировать «горячие карты» туристических мест в реальном времени. Для госорганов предусмотрен сбор аналитики о трансграничных потоках и потребительских предпочтениях. Кроме того, платформа предполагает сотрудничество с Silk Road E-commerce для запуска сценариев на стыке туризма и трансграничной электронной коммерции: туристы смогут оформлять онлайн-заказы и забирать товары за пределами Китая, а также партнерство с университетами МГУ, Пекинским университетом для подготовки кадров по направлению «туризм + технологии».