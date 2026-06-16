Разработана архитектура цифровой платформы для туризма в Китай

Как следует из расчетов ученых, цифровая трансформация туристической отрасли способна принести рост ВВП страны до 0,8 п.п., а каждый вложенный доллар в туристические IT решения может дать 4,3 доллара в смежных отраслях — производстве цифрового контента, интеллектуального оборудования и подготовке кадров. В то же время, согласно анализу, проведенному авторами Омаровой и Цзяо Сыюй, сегодня китайские и российские туристы сталкиваются с пятью основными проблемами: отсутствие указателей и актуальной информации на языках партнера, необходимость наличных расчетов в удаленных регионах, информационная асимметрия на турплатформах, задержки при визовом и таможенном оформлении, а также культурные различия в восприятии сервиса. «Наши данные показывают, что российские путешественники тратят на поездку в Китай в среднем от 73 до 139 тыс. рублей, при этом деловые туристы несут значительно более высокие расходы, чем отдыхающие. Однако из-за отсутствия интегрированных цифровых сервисов значительная часть этого потенциала теряется», — сказала Омарова.