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Ученые назвали ухудшение обоняния ранним признаком Альцгеймера

Проблемы с запахами возникают раньше памяти.

Ученые выявили возможный ранний признак болезни Альцгеймера — ухудшение обоняния. Сегодня эта тема особенно важна, поскольку симптом может проявляться за несколько лет до заметных нарушений памяти.

Исследователи проанализировали данные функциональной магнитно-резонансной томографии пациентов с легкими когнитивными нарушениями, которые часто предшествуют болезни Альцгеймера. Выяснилось, что уже на ранних этапах ослабевает связь между двумя областями мозга, отвечающими за распознавание запахов и хранение связанных с ними воспоминаний.

Авторы работы отмечают, что у многих пациентов способность различать запахи ухудшается задолго до появления явных проблем с памятью и мышлением. Для проверки гипотезы ученые провели эксперименты на мышах с болезнью Альцгеймера. После восстановления передачи сигналов между нервными клетками животные снова смогли вспоминать запахи, а ухудшение памяти замедлилось, — пишет «Рlanet-today».

Выявленные нарушения в работе мозга в будущем могут использоваться как новый биомаркер для ранней диагностики болезни Альцгеймера.

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