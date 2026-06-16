Ученые назвали ухудшение обоняния ранним признаком Альцгеймера

Ученые выявили возможный ранний признак болезни Альцгеймера — ухудшение обоняния. Сегодня эта тема особенно важна, поскольку симптом может проявляться за несколько лет до заметных нарушений памяти.
Исследователи проанализировали данные функциональной магнитно-резонансной томографии пациентов с легкими когнитивными нарушениями, которые часто предшествуют болезни Альцгеймера. Выяснилось, что уже на ранних этапах ослабевает связь между двумя областями мозга, отвечающими за распознавание запахов и хранение связанных с ними воспоминаний.
Авторы работы отмечают, что у многих пациентов способность различать запахи ухудшается задолго до появления явных проблем с памятью и мышлением. Для проверки гипотезы ученые провели эксперименты на мышах с болезнью Альцгеймера. После восстановления передачи сигналов между нервными клетками животные снова смогли вспоминать запахи, а ухудшение памяти замедлилось, — пишет «Рlanet-today».
Выявленные нарушения в работе мозга в будущем могут использоваться как новый биомаркер для ранней диагностики болезни Альцгеймера.
Ранее были названы годы рождения, удваивающие риск инсульта.