Ученые назвали ухудшение обоняния ранним признаком Альцгеймера

Авторы работы отмечают, что у многих пациентов способность различать запахи ухудшается задолго до появления явных проблем с памятью и мышлением. Для проверки гипотезы ученые провели эксперименты на мышах с болезнью Альцгеймера. После восстановления передачи сигналов между нервными клетками животные снова смогли вспоминать запахи, а ухудшение памяти замедлилось, — пишет «Рlanet-today».