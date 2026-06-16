В Ираке 17 июня рабочий день начнётся позже: вот почему особенно радуются болельщики

Рабочий день во всех ведомствах Ирака начнётся позже в четверг 17 июня. Такое распоряжение сделал премьер-министр Али аз-Зейди. Причиной стал футбольный матч между сборными этой страны и Норвегии, который пройдёт в рамках ЧМ-2026.