Что можно и нельзя делать в день Митрофана Навозника 17 июня на Красные сарафаны

Православная церковь 17 июня вспоминает святого Митрофана. В народе празднуют день Митрофана, или день Митрофана Навозника. В указанный период было принято удобрять землю. Но существует еще одно название — Красные сарафаны. Девушки на выданье надевали самые красивые сарафаны.
Что нельзя делать 17 июня.
Запрещено смотреться как в зеркало, так и на свое отражение в воде. Не рекомендуется заходить в воду, ругаться рядом с водоемами. Считалось, что можно утонуть. Кроме того, не следует обниматься и хлопать друг друга по плечу. Подобное может грозить ссорой.
Что можно делать 17 июня.
По традиции, 17 июня удобряли землю навозом. А еще в указанную дату девушки на выданье надевали самые красивые сарафаны, ходили по улицам, пели песни, угощая всех приготовленной выпечкой.
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