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Что можно и нельзя делать в день Митрофана Навозника 17 июня на Красные сарафаны

Собрали приметы и запреты на 17 июня, когда отмечают день Митрофана Навозника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 июня вспоминает святого Митрофана. В народе празднуют день Митрофана, или день Митрофана Навозника. В указанный период было принято удобрять землю. Но существует еще одно название — Красные сарафаны. Девушки на выданье надевали самые красивые сарафаны.

Что нельзя делать 17 июня.

Запрещено смотреться как в зеркало, так и на свое отражение в воде. Не рекомендуется заходить в воду, ругаться рядом с водоемами. Считалось, что можно утонуть. Кроме того, не следует обниматься и хлопать друг друга по плечу. Подобное может грозить ссорой.

Что можно делать 17 июня.

По традиции, 17 июня удобряли землю навозом. А еще в указанную дату девушки на выданье надевали самые красивые сарафаны, ходили по улицам, пели песни, угощая всех приготовленной выпечкой.

Согласно приметам, сильные ветер указывает на ненастья. В том случае, если много комаров, то погода будет теплой.

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