Что можно и нельзя делать в День Митрофана Навозника 17 июня 2026 года

Нельзя бездельничать. Праздность в этот день — тяжкий грех. Считалось, что если обманешь поле (не удобришь его) — оно обманет тебя десять раз. Лучше посвятить день работе и лечь спать далеко за полночь, чтобы не потерять прибыль. Почему у меня ничего не получаетсяНельзя купаться в открытых водоемах. По преданию, в этот день Водяной ищет веселье и может утащить купальщика ко дну. Русалки тоже не дремлют. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомЗапрещено смотреть на свое отражение в воде, витринах или зеркалах. Это сулит потерю любви, красоты и удачи. Опасайтесь зеркал особенно вечером. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинНельзя хлопать по плечу. Так можно «сбить» ангела-хранителя или навлечь на человека тяжелую болезнь. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать, чтобы исключить скрытый дефицитНельзя обниматься при встрече. Объятия в этот день — передача своего счастья другому. Лучше ограничиться рукопожатием или вежливым кивком. Не грустите и не злитесь. Мрачные мысли приведут к тому, что следующие 10 дней вас будут преследовать неудачи. Не ругайтесь. Особенно опасно ссориться у водоемов или при ветреной погоде, чтобы не спугнуть благодатные дожди. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНельзя считать, одалживать или занимать деньги. Это прямой путь к убыткам и потере достатка. Не выносите мусор после заката. Вместе с ним можно вынести из дома счастье и финансовое благополучие.