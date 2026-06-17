«Всё, что талантливо, базируется на личном переживании»

Наш спектакль создавали молодой режиссер и молодые артисты. Он получился абсолютно живым и современным. Он сделан так искренне, так точно, так энергетично, так страстно, что попадает в молодых людей, которые приходят в зал. Для меня это очень важный показатель. В зал приходят зумеры, которые выросли в абсолютно благополучное время в абсолютно благополучной стране, которые в какой-то степени заражены гедонизмом и ощущением того, что всё всегда было, есть и будет хорошо. И вдруг они узнают в этих героях, живших 80 лет назад, себя. Они ассоциируют себя с ними. Их потрясает эта история и то, как проживают трагедию войны, борьбы, смерти, героини постановки. Я считаю, что наш спектакль — образец того, как надо работать с таким материалом и как надо разговаривать с молодежью о войне, о жертве, о подвиге, о Родине. Я очень горжусь им.